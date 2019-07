Rizin-Prozess: Wutausbruch des Angeklagten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess gegen die mutmaßlichen Rizin-Bombenbauer von Köln hat der Angeklagte am Freitag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht die Fassung verloren. Die mitangeklagte Ehefrau des 30 Jahre alten Tunesiers hatte ihre Verteidigerin am Freitag mitteilen lassen, dass sie die Scheidung eingereicht habe. «Ich kann nicht mehr, ich explodiere, ich will in meine Zelle oder ich mache was Blödes», sagte der aufgebrachte Mann darauf hin und wandte sich dann an seine Ehefrau: «Glückwunsch für dich. Salam aleikum - Allah sieht alles.» Der Richter unterbrach die Verhandlung vorübergehend.

Von dpa