Kölner Oberbürgermeisterin bei «Fridays for Future»-Demo

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat am Freitag mit «Fridays for Future»-Demonstranten vor dem Rathaus diskutiert. Eine Schülervertreterin forderte von ihr, der Klimaschutz müsse oberste Priorität bekommen. Die Diskussion war von lauten Sprechchören begleitet, so dass die Politikerin Schwierigkeiten hatte, sich verständlich zu machen.