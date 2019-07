Siegburg (dpa/lnw) - Ein 27-Jähriger hat den brutalen Angriff auf seine Ex-Freundin in Siegburg eingeräumt. Gegen den Mann wurde daher Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das 19 Jahre alte Opfer schwebte den Angaben zufolge auch am Freitag noch in akuter Lebensgefahr.

Von dpa