Feuer in ehemaliger Turnhalle gelöscht: Ermittlungen

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte es bereits am Montagabend in der Turnhalle gebrannt. Das kleine Feuer habe aber schnell gelöscht werden können. Der neuerliche Brand war am Freitagnachmittag ausgebrochen und hatte sich rasant ausgebreitet. Die Flammen sprangen von der Turnhalle auf einen Anbau mit Umkleide- und Sozialräumen über, so dass letztlich mehr als 650 Quadratmeter betroffen waren. Das ehemalige Hauptschulgebäude blieb bei dem Feuer unversehrt.