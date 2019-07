Turnhalle brennt: Kunden müssen in Discounter ausharren

Essen (dpa/lnw) - Ein großes Feuer in einer früheren Turnhalle auf einem ehemaligen Schulgelände in Essen hat am Freitag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Flammen breiteten sich am Nachmittag schnell auf die Halle und einen Anbau aus, wie die Feuerwehr am Abend mittelte. Demnach brannte es insgesamt auf 650 Quadratmetern. Verletzt wurde laut eines Sprecher niemand.

Von dpa