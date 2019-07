Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Beverungen (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Beverungen (Kreis Höxter) sind zwei Mieter und ein Feuerwehrmann verletzt worden. Die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses brannte am frühen Samstagmorgen komplett aus. Die 56-jährige Mieterin der Wohnung sei von der Feuerwehr nicht im Haus angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Stunden später habe man sie jedoch mit schweren Brandverletzungen und in verwirrtem Zustand in der Nähe des Hauses gefunden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa