In den vergangenen sechs Jahren fungierte Frymuth, der seit 2013 den Fußballverband Niederrhein (FVN) anführt, als Vizepräsident im WDFV-Präsidium. Er ist zudem Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zu den Gratulanten auf dem Verbandstag im Deutschen Fußballmuseum gehörten NRW-Staatssekretärin Andrea Milz, DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch und Walter Schneeloch, Präsident des Landessportbundes NRW.

Frymuths Vorgänger Hermann Korfmacher (Gütersloh) wurde nach 16 Jahren in der Führung des Regionalverbandes zum Ehrenpräsidenten ernannt. Bernd Neuendorf und Jürgen Kreyer gehören dem neuen WDFV-Präsidium als Vizepräsidenten an, Gundolf Walaschewski wurde in diesem Amt bestätigt. Sascha Hendrich-Bächer ist der neue Schatzmeister des WDFV.

Der WDFV vertritt mit seinen drei Mitgliedsverbänden mehr als 1,7 Millionen Sportler in rund 4500 Vereinen und ist der größte Fachsportverband in NRW. Dem WDFV gehören der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM), der Fußballverband Niederrhein (FVN) und der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) an.