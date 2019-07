Bislang kein Verkehrschaos zum Ferienstart in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das befürchtete Verkehrschaos zum Ferienbeginn ist in Nordrhein-Westfalen bislang weitgehend ausgeblieben. Am Sonntagvormittag war an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei zwar viel los. Die Wartezeiten hielten sich nach seinen Worten dennoch in Grenzen. «Man merkt, dass Ferien sind, aber die Schlangen sind nicht endlos lang.»

Von dpa