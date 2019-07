Hattrick von Cordoba beim Kölner 5:1-Sieg in Reutlingen

Köln (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat auch sein drittes Testspiel in der Vorbereitung erfolgreich abgeschlossen. Der Aufsteiger gewann am Sonntag nach dem Trainingslager in Donaueschingen beim Oberligateam des SSV Reutlingen mit 5:1 (4:0). Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer erzielten Jhon Cordoba (3), dem binnen acht Minuten ein Hattrick gelang, und Marcel Risse. Dazu kam ein Eigentor von Ruben Reisig. Die Gastgeber kamen durch Armin Zukic zum einzigen Treffer.