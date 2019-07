15-Jährige ist in Bergkamen sexuell missbraucht worden

Die Suche nach dem Täter dauerte am Sonntagnachmittag noch an. Der Mann habe kurze Haare, sei mit einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen und habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen, sagte der Polizeisprecher. Das Opfer befand sich am Sonntagnachmittag noch im Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.