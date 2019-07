Streit in der Disko endet tödlich

Rheine (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek im westfälischen Rheine ist am Sonntagmorgen ein 25-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein 26-jähriger Mann aus Rheine hatte ihn mit einem Faustschlag gegen den Kopf niedergestreckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.