Kai Havertz will das kommende Jahr in Leverkusen bleibe

Doch Havertz räumt zugleich ein: «Irgendwann werde ich den nächsten Schritt gehen, das will ich natürlich tun, da braucht man ja nicht drumherum zu reden. Wenn es dazu kommen sollte, wird mir hier sicher auch keiner böse sein. Man will eben in seiner Karriere das Größtmögliche erreichen.» Auf die Entscheidung von Bayer, das von vornherein Nein zu einem möglichen Wechsel gesagt hatte, habe er nicht sauer reagiert. «Ich habe es im Gegenteil als Bestätigung und Anerkennung gesehen, dass sie auf mich setzen, obwohl solche Summen gehandelt werden», sagte er. Im Vorfeld war die Rede von bis zu 100 Millionen Euro Ablöse für Havertz gewesen. Er betrachtet es als «ein Ausrufezeichen, dass der Verein dabei nicht schwach wird.»

Bisher hat es Havertz auch nicht bereut, dass er in Leverkusen einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel unterschrieben hat. «Man darf nicht vergessen: Ich bin erst 20, es bleibt wirklich noch genug Zeit, um zu wechseln», bekräftigte er.