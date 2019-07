31-Jähriger attackiert Ex-Freundin in Bonn mit Eisenkette

Bonn (dpa/lnw) - Ein 31-jähriger Mann soll in Bonn mit einer Eisenkette auf seine Ex-Freundin eingeschlagen und sie damit verletzt haben. Nach ersten Ermittlungen habe der Mann die 26-Jährige am Samstag zuvor bereits in der Innenstadt angegriffen, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Danach habe er plötzlich alkoholisiert vor der Wohnung seiner früheren Partnerin gestanden und diese nun mit der Eisenkette attackiert. Die junge Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt. Daher wurde gegen ihn Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Von dpa