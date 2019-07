BVB ohne Diallo Richtung USA: Abwehrspieler vor Wechsel

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund wird ohne Abdou Diallo zu einer sechstägigen Reise in die USA aufbrechen. Das bestätigte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten kurz vor dem Abflug der Mannschaft am Montagmorgen vom Flughafen in Frankfurt/Main. Damit wird ein Wechsel des Franzosen zu dem vom ehemaligen BVB-Coach Thomas Tuchel trainierten Spitzenclub Paris Saint-Germain wahrscheinlicher. Laut Medienberichten hält sich Diallo bereits zum Gesundheitscheck in der französischen Hauptstadt auf. Die Ablöse für den 23-Jährigen soll mit Bonuszahlungen rund 34 Millionen Euro betragen.

Von dpa