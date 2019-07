Köln (dpa/lnw) - Zwei Stunden harrte ein Einbrecher Anfang Mai im Schrank in der Wohnung eines toten Mannes in Köln aus, bevor er von einer Polizistin gefunden wurde. Im Prozess vor dem Amtsgericht Köln ging es am Montag nicht um Mord oder Diebstahl - sondern um Unterschlagung.

Von dpa