Ermittlung zu Hotel-Großbrand: Ursache Hochzeits-Feuerwerk?

Kirchhundem (dpa/lnw) - Nach dem Dachstuhlbrand in einem Hotel in Kirchhundem (Sauerland) prüft die Polizei, ob ein Hochzeits-Feuerwerk am Vorabend schuld sein könnte. Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr ausgebrochen, 30 Hotelgäste mussten in Sicherheit gebracht werden. 190 Rettungskräfte waren im Einsatz, der Sachschaden liegt laut Polizei im «hohen sechsstelligen Bereich».

Von dpa