Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Ökostrom-Umlage (EEG) und die Stromsteuer könnten nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) abgeschafft werden. In den vergangenen Jahren habe Deutschland wie kein anderes Land «Milliardensummen über die EEG-Abgabe umgewälzt», sagte Laschet am Montag in Düsseldorf. «Die Wirkung ist fast gleich null.»

Von dpa