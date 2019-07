«Falsche Bergleute» laut Beteiligtem Familienmitglieder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Eklat um lautstark protestierende Bergleute im Landtag und dem Vorwurf des Konzerns RAG, dass unter den Männern auch «falsche Bergleute» gewesen seien, klärt sich die Situation womöglich auf: Nach Angaben des Bergmanns Thomas Hoffmann, der bei der Aktion dabei war, handelte es sich bei «einigen wenigen» Teilnehmern in Bergbau-Kleidung um Familienmitglieder. «Unter anderem Söhne von Betroffenen», sagte Hoffmann am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Hoffmann und seine Kollegen hatten sich in einem Offenen Brief am Sonntag bei Landtagspräsident André Kuper für die Eskalation im Plenum entschuldigt.

Von dpa