NRW: «Ruhestandsausweise» für alle pensionierten Polizisten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Geste, die offenbar gut ankommt: In NRW sollen ab sofort alle pensionierten Polizisten einen «Ruhestandsausweis» bekommen. Die ersten Exemplare verteilte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in einer Feierstunde an 20 ehemalige Beschäftigte der Polizei. Viele hätten den Ausweis bereits beantragt, so Reul laut einer Mitteilung des Innenministeriums vom Montag.

Von dpa