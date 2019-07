Azubi-Ticket soll Ausbildung im Betrieb attraktiver machen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein günstiges landesweit gültiges Azubi-Ticket soll helfen, mehr junge Leute in Nordrhein-Westfalen für eine berufliche Ausbildung auch außerhalb ihres Wohnorts zu begeistern. Industrie, Handwerk und Gewerbe starteten am Dienstag in Düsseldorf gemeinsam mit Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) eine Informations- und Werbekampagne für das Azubi-Ticket «NRWupgrade».

Von dpa