Schröder: Werner Müller war ein «großer Wirtschaftslenker» 

Berlin (dpa) - Der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat den gestorbenen früheren Bundeswirtschaftsminister Werner Müller als «großen Wirtschaftslenker» gewürdigt. Müller habe die Spielregeln sowohl der Wirtschaft als auch der Politik aus eigener Anschauung beherrscht, teilte Schröder in einer in Berlin verbreiteten Erklärung mit. «Dadurch konnte er Menschen überzeugen und aus Kontrahenten Partner machen.» Der parteilose Müller war in der rot-grünen Regierung von Kanzler Gerhard Schröder (SPD) von 1998 bis 2002 Wirtschaftsminister.

Von dpa