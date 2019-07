Laschet rechnet mit Akzeptanz für nachhaltiges Olympia 2032

Aachen (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rechnet mit einer größeren Akzeptanz in der Bevölkerung für angestrebte nachhaltige Olympische Spiele 2032 in der Rhein-Ruhr-Region. Wenn die Spiele finanziell nachhaltig und klimaneutral würden, «dann ist - glaube ich - die Zustimmung in der Bevölkerung viel größer», sagte Laschet bei einer Konferenz der Olympia-Initiative Rhein Ruhr City am Montag in Aachen.

Von dpa