Gronau (dpa/lnw) - Unbekannte haben im Münsterland im großen Stil Leergut vom Gelände einer Molkerei gestohlen. Die Täter hätten in der vergangenen Woche 400 Kisten mit leeren Joghurtgläsern von dem Betrieb in Gronau abtransportiert, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. Er bezeichnete den Diebstahl als «sehr ungewöhnliche Geschichte».

Von dpa