Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 11-jähriger Junge ist in Wuppertal von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Junge am Dienstag um 16:40 Uhr bei Rot über eine Straße gegangen. Der 63-jährige Fahrer des Busses habe nicht mehr bremsen können. Das Kind kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von dpa