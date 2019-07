Flughafen Düsseldorf muss Flugsteig räumen

Es sei jedoch noch bis in den Abend hinein mit Verspätungen zu rechnen, sagte ein Flughafensprecher. Bereits am Morgen hatte es großes Chaos am Düsseldorfer Flughafen gegeben: Wegen einer ausgefallenen Gepäckanlage mussten rund 2500 Koffer in Düsseldorf stehen bleiben, während ihre Besitzer ohne Gepäck in den Urlaub flogen.