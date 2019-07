Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem Wohnhausbrand in Düsseldorf ist ein Mann durch Verbrennungen lebensgefährlich verletzt worden. Im Stadtteil Flingern-Süd brannte in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung im zweiten Stock in vollem Ausmaß, wie die Feuerwehr mitteilte.

Von dpa