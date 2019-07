Razzia wegen Terrorverdachts: Sprengstoffspürhund schlägt an

Köln (dpa/lnw) - Bei der Durchsuchung einer Baustelle im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen mutmaßliche islamistische Gefährder in Köln hat ein Sprengstoffspürhund angeschlagen. Zur Frage, was der Hund gefunden habe, verwies eine Sprecherin auf die geplante Pressekonferenz der Polizei am Mittag. Die Polizei hatte am Donnerstag mit dem Hund unter anderen ein ehemaliges Geschäftshaus in der Kölner Innenstadt durchsucht, das zurzeit saniert wird. Außerdem gab es Razzien in Wohnungen von Verdächtigen in Köln und Düren. Vier Männer seien zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit.

Von dpa