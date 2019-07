Embolo hofft auf weniger Verletzungspech

Für Embolo, der in den vergangenen drei Jahren wegen einiger schwerer Verletzungen nur 48 Bundesligaspiele absolviert hat, ist der Wechsel nach Gladbach mit einem Neustart verbunden. «Auf Schalke war ja wieder ein Umbruch, es hätte auch dort für mich klappen können. Aber es ist so der bessere Weg für mich», erklärte der 22-Jährige. In Deutschland sei Mönchengladbach der einzige Club, der infrage gekommen sei, meinte Embolo.

Die lange Pause nach seinem Wadenbeinbruch und einer Sprunggelenkverletzung vor drei Jahren, seien für ihn sehr schwer gewesen. «Als junger Spieler wirst du auf alles vorbereitet, auf Spiele vor 50 000 Zuschauern, auf die Taktik und und und. Aber auf so eine Verletzung kann man sich nicht vorbereiten», sagte der Offensivspieler. «Aber jetzt nach zweieinhalb Jahren hoffe ich, dass ich mit meinem Verletzungspech durch bin.»