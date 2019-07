Laut LWL ist der versteinerte Ammonit - ein Kopffüßer - der erste vollständig erhaltene Fund aus der Zeit des Unteren Jura im Kreis Lippe. Entdeckt hatte den 200 Kiloblock mit dem Fossil der Hobby-Paläontologe Michael Wiemers, der auf dem Heimweg an einer Baustelle vorbei kam. Der ehrenamtliche Mitarbeiter des LWL-Museums für Naturkunde in Münster hat bereits viele Fossilien entdeckt. Er informierte die Museumsexperten, die den Fund sicherten und jetzt für die Sammlung herrichten. Das Fossil soll laut LWL dann «auch in Ausstellungen gezeigt werden.»