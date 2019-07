Erste Reisewelle vorbei: Aber A1 am Wochenende gesperrt

Köln (dpa/lnw) - Am zweiten Wochenende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen könnte es auf einigen Autobahnen wieder eng werden. «Da die erste Reisewelle vorbei ist, erwarten wir kein Chaos-Wochenende, aber dennoch mehr Verkehr als an anderen Ferienwochenenden», sagte ein ADAC-Sprecher in Köln. Grund sei der Ferienbeginn in den Niederlanden. Staus seien vor allem auf dem Kölner Autobahnring zu befürchten. Dort sperrt Straßen.NRW die A1 im Kreuz Köln-Nord.

Von dpa