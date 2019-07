Nach Gaskartuschen-Explosion: Kind außer Lebensgefahr

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 11 Monate altes Kind ist nach der Explosion einer Gaskartusche in einer Duisburger Wohnung am Mittwoch außer Lebensgefahr. Die Polizei teilte am Donnerstag ferner mit, dass die Kartusche durch einen Bedienungsfehler detoniert sei. Eine Stichflamme habe das Kind und die 22 Jahre alte Mutter verletzt, beide werden den Angaben zufolge weiter im Krankenhaus behandelt.

Von dpa