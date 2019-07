Schüler bricht in Internat ein und klaut Auto: Verfolgung

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Schüler ist in Mönchengladbach in den Ferien in sein eigenes Internat eingebrochen, hat dort die Schlüssel zu einem Auto geklaut und sich unter Drogen eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Streifenbeamten bremsten den 15-Jährigen und seinen zwei Jahre älteren Beifahrer schließlich aus.