Duisburg (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Autodieb hat am Mittwochnachmittag bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei einen Fußgänger in Duisburg erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der 40 Jahre alte Verdächtige stellte sich am Donnerstag der Polizei. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa