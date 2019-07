BGH: Waldbauern wehren sich gegen ausgewilderte Wisente

Karlsruhe/Bad Berleburg (dpa/lnw) - Die einzige freilebende Wisent-Herde in Deutschland bringt seit Jahren Waldbauern im nordrhein-westfälischen Rothaargebirge gegen sich auf. Nun könnte Bewegung in den festgefahrenen Streit kommen. Heute treffen Artenschützer und Waldbesitzer vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe aufeinander. Das Urteil wird möglicherweise gleich am Verhandlungstag verkündet. (Az. V ZR 175/17 u.a.)

Von dpa