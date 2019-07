Autoschieberbande zerschlagen: Wagen nach Polen gebracht

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei hat eine international agierende Autoschieberbande zerschlagen. Die Litauer sollen im Großraum Köln mindestens 24 Transporter im Gesamtwert von 1,3 Millionen Euro gestohlen haben. Über Sachsen-Anhalt soll die Gruppe die Fahrzeuge mit falschen Kennzeichen nach Polen gebracht haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch verdeckte Ermittlungen waren die Fahnder den Verdächtigen auf die Spur gekommen. Am Dienstag schlugen sie dann zu und nahmen in Köln und im oberbergischen Reichshof fünf mutmaßliche Bandenmitglieder im Alter zwischen 27 und 43 Jahren fest.

Von dpa