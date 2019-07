Flughafen Düsseldorf: Nach Störung meiste Koffer auf dem Weg

Etwa 3500 Koffer und Taschen hatten am Mittwoch aufgrund technischer Probleme am Boden bleiben müssten und stapelten sich in der Abflughalle, während ihre Besitzer über den Wolken verschwunden waren.

Als einer derjenigen, die ihr Gepäck zurücklassen mussten, hatte sich auch Boris Becker via Twitter gemeldet. Ob er es inzwischen wieder hat, blieb unklar: Der Flughafen arbeite mit Hochdruck daran, dass alle Passagiere schnellstmöglich ihr Gepäck wiederbekommen. «Falls auch Boris Becker betroffen war, gilt das natürlich auch für ihn», sagte ein Airportsprecher. Auch die Fluggesellschaften transportierten weiterhin Gepäck zu den Zielorten.

Ausgerechnet an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres hatte die automatische Gepäckabfertigung am Mittwochmorgen mehr als fünf Stunden lang ihren Dienst versagt. Ursache sei ein Fehler in der Steuerungssoftware gewesen.