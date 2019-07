Remis zwischen 1860 und Münster zum Drittliga-Start

Nach inzwischen fast schon traditionellen Vereinsquerelen konnten die Sechziger auf dem Platz immerhin zum Teil überzeugen. In der Schlussphase kam auch Rückkehrer und Publikumsliebling Timo Gebhart zum Einsatz, dessen Verpflichtung Vereins-Finanzier und Gesellschafter Hasan Ismaik durch eine Sonderzahlung erst in dieser Woche ermöglicht hatte.

Zuvor war bekannt geworden, dass 1860 in Zukunft auf noch mehr Zuschauer im eigenen Stadion hoffen kann - allerdings nicht so viele, wie von einigen Fans erhofft. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie stellte fest, dass das Stadion auf eine Kapazität von 18 060 Zuschauern erweitert werden kann. Durch eine Überdachung der Tribünen könnte auch in der 2. Liga gespielt werden, hieß es.