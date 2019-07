Nach Mordversuch durch Brandstiftung: Festnahme in Maisfeld

Viersen (dpa/lnw) - Der wegen versuchten Mordes gesuchte 35-Jährige, der in Viersen ein bewohntes Haus angezündet haben soll, ist gefasst worden. Er wurde in einem Maisfeld festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einsatzkräfte seien auf ihn aufmerksam geworden, nachdem er einen Traktor gestohlen hatte und in das Feld geflüchtet war. Dort griffen ihn die Beamten auf - und stellten fest, dass es sich bei dem Traktordieb um den flüchtigen Tatverdächtigen handelte. Widerstand leistete er bei der Festnahme nicht.

Von dpa