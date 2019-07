Bayer Leverkusen verliert Test gegen Watford

Zell am See (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in seinem Trainingslager in Zell am See am Samstag gegen den englischen Erstligisten FC Watford das erste von zwei Testspielen mit 1:2 (0:1) verloren. Für den Premier-League-Club erzielten Will Hughes (35.) und Andre Gray (56.) die Tore. Mit seinem ersten Treffer für die Leverkusener gelang Neuzugang Moussa Diaby nach Vorarbeit von Nationalspieler Kai Havertz der Anschluss zum 1:2 (66.).

