Bus fährt nach Unfall in Vorgarten: Fünf Leichtverletzte

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Nach der Kollision mit einem Auto ist ein Linienbus in Bad Oeynhausen erst in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Dort saßen zwei Frauen auf der Terrasse, die einen Schock erlitten, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine der beiden sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch die Busfahrerin (47), der Fahrer eines Autos (59) sowie eine 22-Jährige und eine 82-Jährige, die im Bus saßen, wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Von dpa