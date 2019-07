Benzin auf glimmende Holzscheite gekippt: Gartenlaube brennt

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein Mann hat in einer Schrebergartenanlage in Gütersloh glimmende Holzscheite in einer Feuertonne mit Benzin befeuern wollen und so eine gefährliche Kettenreaktion ausgelöst. Als der 38-Jährige das Benzin auf die Holzscheite kippte, geriet der Kanister selbst in Brand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann warf den Kanister sofort zur Seite, wodurch die Flammen schließlich auf seine Gartenlaube übersprangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr am späten Samstagabend brannte diese samt Inventar in vollem Ausmaß. Der 38-Jährige und drei weitere anwesende Menschen blieben unverletzt.

