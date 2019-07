Nach Gewittern kommt Sommerhitze nach Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw) - Nach heftigen Unwettern steht den Menschen in Nordrhein-Westfalen eine heiße Woche bevor. Spätestens am Dienstag werde die 30-Grad-Marke wieder geknackt, sagte ein Meteorologe des Deutsche Wetterdienstes (DWD) in Essen am Sonntag. Zunächst dauert es aber noch ein bisschen, ehe sich die Wolken auflockern. Am Sonntag zeigt sich die Sonne nur selten, es bleibt aber weitestgehend trocken bei bis zu 26 Grad. Am Montag bleibt es vor allem im Norden bewölkt. Im Rheinland kommt dagegen die Sonne raus und die Höchsttemperatur steigt auf bis zu 29 Grad.

Von dpa