Polizei stößt bei Verfolgungsfahrt mit Auto zusammen

Der flüchtige Pkw stellte sich später als gestohlen heraus. Ein Zeuge bemerkte den Wagen am frühen Sonntagmorgen mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht in einem Graben liegend. Der 24-jährige Fahrer konnte wenig später von Beamten festgenommen werden. Er soll eingeräumt haben, Drogen genommen und den Wagen in der Nacht gefahren zu haben sowie keinen Führerschein zu besitzen. Die Ermittlungen dauern an.