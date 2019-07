Tausende feierten bei Elektro-Festival «Parookaville»

Weeze (dpa) - 85 000 verkaufte Karten, mehr als 300 Künstler und Shows auf zehn Bühnen - im niederrheinischen Weeze haben Freunde der elektronischen Musik am Wochenende beim Elektro-Festival «Parookaville» gefeiert. Bei einem der größten deutschen Festivals für elektronische Musik standen internationale Musikgrößen wie Dimitri Vegas & Like Mike sowie Lost Frequencies (Freitag), The Chainsmokers und Sven Väth (Samstag) und Armin van Buuren und DJ Snake (Sonntag) auf der Bühne. Zu den Höhepunkten zählte eine Licht- und Lasershow zu Musik auf der 200 Meter breiten Hauptbühne.

Von dpa