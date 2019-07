Nowitzki vor Heim-EM 2021: «Da kann viel gehen!»

Leverkusen (dpa) - Die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hat den Zuschlag Deutschlands für die Europameisterschaft 2021 mit großer Freude verfolgt und traut seinen Nachfolgern beim Turnier in zwei Jahren eine gute Rolle zu. «Ich habe mich sehr gefreut, dass wir diesmal die ganze EM bekommen haben. Und ich glaube: Da kann viel gehen», sagte der 41-Jährige, der seine ruhmreiche Karriere im April beendet hatte, vor dem von ihm mitorganisierten Benefiz-Fußballspiel «Champions for Charity». 2021 findet die EM-Endrunde in Berlin statt, eine der vier Vorrunden steigt zudem in Köln.

Von dpa