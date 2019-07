«An den Zielorten muss das Gepäck natürlich auch noch verteilt werden. Bei den meisten Destinationen ist dies schon gelungen», sagte der Sprecher. «Je weiter weg das Reiseziel aber ist, je mehr Hände einen Koffer anpacken müssen, desto mehr Zeit benötigt die Zustellung natürlich.»

Der Flughafen hatte zwei Sondermaschinen gechartert und liegengebliebenes Gepäck nach Korfu, Kreta und Mallorca fliegen lassen. Die Koffer und Taschen hatten am vergangenen Mittwoch aufgrund technischer Probleme am Boden bleiben müssen und sich in der Abflughalle gestapelt, während ihre Besitzer über den Wolken verschwunden waren. Als einer derjenigen, die ihr Gepäck zurücklassen mussten, hatte sich auch Boris Becker via Twitter gemeldet.

Ausgerechnet an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres hatten Teile der automatischen Gepäckabfertigung am Mittwochmorgen mehr als fünf Stunden lang ihren Dienst versagt. Ursache war den Angaben zufolge ein Fehler in der Steuerungssoftware.