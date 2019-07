Schläger greifen Paar auf Heimweg an: Frau im Krankenhaus

Bocholt (dpa/lnw) - Eine 19-Jährige und ein 28-Jähriger sind am frühen Sonntagmorgen in Bocholt (Kreis Borken) nach eigenen Angaben von fünf Männern angegriffen und verletzt worden. Rettungskräfte hätten die Frau ins Krankenhaus gebracht, wo sie weiterhin behandelt werde, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.