Fußball-Bundesligist Köln vor Verpflichtung von Skhiri

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln steht vor der Verpflichtung des tunesischen Nationalspielers Ellyes Skhiri. Nach Informationen des Fußball-Fachmagazins «Kicker» erwartet der Bundesliga-Aufsteiger den 24 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler vom HSC Montpellier am Dienstag zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift. Dem Vernehmen nach kostet er sechs Millionen Euro. Nach der Teilnahme am Afrika-Cup, den er mit seinem Nationalteam als Vierter abschloss, soll Skhiri erst in frühestens zweieinhalb Wochen beim FC ins Training einsteigen.

Von dpa