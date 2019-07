Wie die Behörde am Montag mitteilte, war der Hund am Sonntagnachmittag bei 28,5 Grad Außentemperatur in einem Auto aus Düsseldorf eingesperrt. Die Fenster seien mit schwarzen Handtüchern verhangen gewesen, «dem Hund im Inneren des Fahrzeugs ging es aber sichtlich schlecht», so die Polizei: «Da keine Zeit zu verlieren war, griffen die Beamten durch einen Fensterspalt und öffneten die Fahrertüre.»

Noch bevor einer der Beamten den Hund packen konnte, sei das Tier aus dem Wagen gesprungen und auf die Straße gelaufen. Der Hund «wurde dort von einem vorbeifahrenden Pkw überrollt und getötet», teilte die Polizei mit. «Der Pkw-Fahrer fuhr einfach weiter» - und werde daher nun gesucht. Die Besitzerin des Hundes meldete sich erst am Abend bei der Polizei, um sich nach ihrem Haustier zu erkundigen. Gegen sie wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.