Metallrohr-Wurf auf S-Bahn in Hattingen: Polizei ermittelt

Hattingen (dpa/lnw) - Nachdem Unbekannte in Hattingen durch einen Metallrohr-Wurf auf eine S-Bahn Oberleitungen beschädigt haben, sucht die Polizei Zeugen und Täter. Unbekannte warfen das Metallrohr auf eine fahrende S-Bahn der Linie 3, wie Polizei am Montag berichtete. Der Vorfall am Sonntagabend sorgte für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Hattingen und Bochum.